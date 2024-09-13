🏛 Капремонт литературно-художественного музея в Старом Крыму завершён на 92% Зданию больше 150 лет.
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🏛 Капремонт литературно-художественного музея в Старом Крыму завершён на 92% Зданию больше 150 лет.