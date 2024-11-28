Игорь Васиков

Почему ненадо? США прекрасно понимают, что из тех, кому было 7-8 лет в 2014 году они воспитали поколение 18-20 летних фашистов. Война скоро закончится и эти несколько миллионов идейных нацистов никому ненужны. Самое простое решение пустить их на денацификацию на фронт. Нет человеков - нет проблемы. Это точно в их духе...