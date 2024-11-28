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Вице-премьер Стефанишина: на Украине не нужно снижать возрастной порог мобилизации

Вице-премьер Стефанишина: на Украине не нужно снижать возрастной порог мобилизации

Ранее о необходимости такой меры заявили в США.Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что сейчас нет нужды снижать нижний возрастной порог мобилизации, отметив при этом, что США должны вворужать и готовить подразделения ВСУ.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Почему ненадо? США прекрасно понимают, что из тех, кому было 7-8 лет в 2014 году они воспитали поколение 18-20 летних фашистов. Война скоро закончится и эти несколько миллионов идейных нацистов никому ненужны. Самое простое решение пустить их на денацификацию на фронт. Нет человеков - нет проблемы. Это точно в их духе...
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