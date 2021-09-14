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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" заявил, что "Зенит" мог обыграть "Челси"

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" заявил, что "Зенит" мог обыграть "Челси"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, комментируя поражение "Зенита" в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Челси" (0:1), заявил, что подопечные Сергея Семака "могли бы и выиграть, но им не хватает исполнителей".

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