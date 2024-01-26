Журналист Карлсон: Губернатор Техаса Эббот готов к конфликту с федеральными властями

Губернатор Техаса Грег Эбботт пообщался с бывшим телеведущим Fox News Такром Карлсоном и подтвердил свою решимость пойти до конца в конфликте с администрацией Джо Байдена, он намерен защитить границу своими силами.
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