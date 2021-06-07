Данки Порзингиса и Ленарда, а также шикарный аллей-уп Янга на Коллинза – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 6 июня

НБА представила подборку лучших моментов матчей плей-офф, прошедших 6 июня. В Топ-10 вошли великолепные данки Кристапса Порзингиса («Даллас») и Кавая Ленарда («Клипперс»), потрясающий аллей-уп Трэя Янга на Джона Коллинза («Атланта»), эффектный блок-шот Бена Симмонса («Филадельфия») и другие запоминающиеся эпизоды.
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