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Данки Порзингиса и Ленарда, а также шикарный аллей-уп Янга на Коллинза – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 6 июня

НБА представила подборку лучших моментов матчей плей-офф, прошедших 6 июня. В Топ-10 вошли великолепные данки Кристапса Порзингиса («Даллас») и Кавая Ленарда («Клипперс»), потрясающий аллей-уп Трэя Янга на Джона Коллинза («Атланта»), эффектный блок-шот Бена Симмонса («Филадельфия») и другие запоминающиеся эпизоды.

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