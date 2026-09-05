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GPU Nvidia уже необязательны: DeepSeek готовит крупнейшую закупку ИИ-чипов Huawei — 160 тысяч ускорителей

GPU Nvidia уже необязательны: DeepSeek готовит крупнейшую закупку ИИ-чипов Huawei — 160 тысяч ускорителей

Китайский разработчик ИИ хочет оснастить новый дата-центр огромным кластером Huawei Ascend 950DT DeepSeek, по данным Bloomberg, планирует заказать около 160 000 ИИ-ускорителей Huawei Ascend 950DT для нового дата-центра во Внутренней Монголии.

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