Студент из Ростокина рассказал, как стал волонтёром

Мэр столицы Сергей Собянин недавно вручил знак отличия «Волонтёр Москвы» 30 жителям столицы, среди которых были два студента института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета в районе Ростокино Юрий Потолоков и Максим Мосолов.
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