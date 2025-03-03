Студент из Ростокина рассказал, как стал волонтёром

Мэр столицы Сергей Собянин недавно вручил знак отличия «Волонтёр Москвы» 30 жителям столицы, среди которых были два студента института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета в районе Ростокино Юрий Потолоков и Максим Мосолов.