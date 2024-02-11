Россиянин Владислав Ломко проводит финальные этапы ALMS

На трассе «Яс Марина» завершается зимний сезон гонок на выносливость. В Абу-Даби 10 и 11 февраля 2024 года завершается сезон Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) — одного из самых престижных региональных состязаний по гонкам на выносливость.