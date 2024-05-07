Экономист Коган: отправка российских активов Украине скажется на экономике мира

Конфискационная политика Евросоюза в отношении доходов от российских активов в пользу Украины уже оказывает влияние на мировую экономику, рассказал "Ридусу" президент компании "Московские партнеры", профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
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