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Экономист Коган: отправка российских активов Украине скажется на экономике мира

Экономист Коган: отправка российских активов Украине скажется на экономике мира

Конфискационная политика Евросоюза в отношении доходов от российских активов в пользу Украины уже оказывает влияние на мировую экономику, рассказал "Ридусу" президент компании "Московские партнеры", профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

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