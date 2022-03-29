Барсетка и кассета с Ладой Дэнс: вещами из 90-х торгуют в Уссурийске

На сайтах объявлений можно найти несколько товаров из 90-х, продающихся в Уссурийске. На музейные экспонаты эти вещи не тянут, но явно вызывают у многих ностальгию по прошлому.
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