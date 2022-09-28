«Золотая молодежь» против: кого готовят на журфаке МГУ

Источник: rsnx.journ.msu.ru Пятая колонна на Моховой Хронология событий. 23 сентября студент третьего курса журфака МГУ Степан Антропов вернулся с концерта на Манежной площади в свой родной вуз.
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