Samsung первой получила заказ на производство 2-нанометровых чипов

Японский стартап Preferred Networks, разрабатывающий собственные чипы для искусственного интеллекта, заключил сделку с Samsung: южнокорейская компания будет производить для Preferred Networks полупроводниковые решения по техпроцессу 2 нм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии