Еще 40 тысяч заявок на присвоение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

С начала года жители Московской области направили через региональный портал госуслуг более 40 тысяч заявлений на получение статуса многодетной семьи.
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