Политика как она есть

37 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Это придурок Домнин цитирует данные которые в интернет вкинула такая контора под названием "Brand Monitor", которая с...Российские силови...
  • Sergiy Che
    Оччень бы мне хотелось, что бы тебя угрёбок в 90е можно было вернуть - что бы там тебя и твою семью бандиты какие-нит...Цеевропейка отсид...
  • Sergiy Che
    Вали в бандеристан свой и прись от тамошнего кривосудия, а нас в РФ своё устраивает....Цеевропейка отсид...

Юрий Грымов про Ольгу Бузову + МХАТ

Юрий Грымов про Ольгу Бузову + МХАТ

Культовый режиссёр высказался по профильному поводу: Фото Никиты Симонова Здравого смысла вокруг все меньше.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Макс Черновол
Меня поражает сколько внимания уделяется у нас этой посредственности
Любовь Малова
Никогда не думала ,что МХАТ опустится до Бузовой на сцене. МХАТ, где были Ефремов, Невинный, Прудкин, Качалов, Бурков, Доронина - и вдруг Бузова?? МХАТ умер...

Картина дня

наверх