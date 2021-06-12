Юрий Грымов про Ольгу Бузову + МХАТ

Политика как она естьШоу-бизнесЮрий Грымов про Ольгу Бузову + МХАТ Культовый режиссёр высказался по профильному поводу: Фото Никиты Симонова Здравого смысла вокруг все меньше.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМакс ЧерноволМеня поражает сколько внимания уделяется у нас этой посредственностиЛюбовь МаловаНикогда не думала ,что МХАТ опустится до Бузовой на сцене. МХАТ, где были Ефремов, Невинный, Прудкин, Качалов, Бурков, Доронина - и вдруг Бузова?? МХАТ умер...Комментировать
Свежие комментарии