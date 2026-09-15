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Хранившаяся дома у ревнивца улика помогла раскрыть убийство спустя 12 лет

Хранившаяся дома у ревнивца улика помогла раскрыть убийство спустя 12 лет

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В Якутии удалось раскрыть убийство 12-летней давности благодаря тому, что подозреваемый все эти годы хранил главную улику прямо у себя дома.

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