Французский политик призвал Париж снять запрет на применение дальнобойного оружия по России Французский политик призвал Париж снять запрет на применение дальнобойного оружия по РоссииФранции необходимо снять запрет на применение французского дальнобойного оружия по территории России.
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
до каких пор Россия должна терпеть унижение от франции. не пора ли хоть раз ответить как положено.что бы поджарить этого петуха.и тогда к России будет уважение во всем мире.
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21 час.
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