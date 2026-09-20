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Мировое обозрение

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Захарова: Последние зарубежные участки закроются 21 сентября в 05:00 мск

Захарова: Последние зарубежные участки закроются 21 сентября в 05:00 мск

Зарубежные избирательные участки завершат свою работу только к утру 21 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв Live» сообщила, что последними закроются площадки в трёх странах Центральной Америки — Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике.

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