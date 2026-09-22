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Царьград

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Подполье обещает Киеву: "Всё будет очень нехорошо"

Подполье обещает Киеву: "Всё будет очень нехорошо"

Россия последовательно наращивает удары по цифровой и логистической инфраструктуре Украины. В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 сентября были поражены дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

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