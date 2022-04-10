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Бернс – о поражении Чимаеву: «Пусть все ставят против меня, но у меня огромное сердце»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился мыслями после поединка с Хамзатом Чимаевым. Бойцы провели бой в главном карде UFC 273, победу единогласным решением забрал швед чеченского происхождения.

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