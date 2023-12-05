Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой изложены некоторые закулисные подробности принятия военных решений по выработке стратегии киевского нацистского режима.
Американский генерал «вдохновлял» ВСУ призывами «резать глотки» всем русским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина
Тебя педрило еще не пришибли,урод. Доквакаешь пиндосс.
Ответить
8 час.
Леонид Руси
Обычный пиндосовский узкогубый и узколобый педераст, который ни дня в своей жизни не работал, только грабил и убивал... Тупорылое животное )))
Ответить
6 час.
Валентин Щербаков
Этому трахнутому на всю голову пиндосовскому генералу Милли с удовольствием вырвал бы язык и отдал на съедение байденовской собаке, которая покусала агента....
Ответить
2 час.
Свежие комментарии