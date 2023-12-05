Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Американский генерал «вдохновлял» ВСУ призывами «резать глотки» всем русским

Американский генерал «вдохновлял» ВСУ призывами «резать глотки» всем русским

Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой изложены некоторые закулисные подробности принятия военных решений по выработке стратегии киевского нацистского режима.

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Комментарии
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Ирина
Тебя педрило еще не  пришибли,урод.  Доквакаешь пиндосс.
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8 час.
Леонид Руси
Обычный пиндосовский узкогубый и узколобый педераст, который ни дня в своей жизни не работал, только грабил и убивал... Тупорылое животное )))
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6 час.
Валентин Щербаков
Этому трахнутому на всю голову пиндосовскому генералу Милли с удовольствием вырвал бы язык и отдал на съедение байденовской собаке, которая покусала агента....
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2 час.

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