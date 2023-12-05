Американский генерал «вдохновлял» ВСУ призывами «резать глотки» всем русским

Ирина Тебя педрило еще не пришибли,урод. Доквакаешь пиндосс.

Леонид Руси Обычный пиндосовский узкогубый и узколобый педераст, который ни дня в своей жизни не работал, только грабил и убивал... Тупорылое животное )))