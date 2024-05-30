Умерла Анастасия Заворотнюк

Сегодня российские СМИ узнали новость, которую боялись услышать на протяжении нескольких лет. Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
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