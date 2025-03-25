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Царьград

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РКН тормозит китайский автопром: LiXiang и Zeekr отложили запуск в России

РКН тормозит китайский автопром: LiXiang и Zeekr отложили запуск в России

Часть китайского автопрома пока не зайдет на рынок в России.Китайские автопроизводители LiXiang и Zeekr перенесут официальный запуск в России на 2026 год.

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