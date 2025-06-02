Россельхознадзор: 95% алтайского меда производится за пределами Алтая

В России 95 процентов «алтайского меда» производится за пределами Алтая, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова на пленарной сессии «Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия» в рамках Недели российского ритейла 2 июня, пишет «Интерфакс».