В России подсчитали, сколько стоят сборы ребенка в школу

До завершения школьных каникул осталось чуть больше недели. Уже второго сентября (первое в этом году приходится на воскресенье) тысячи маленьких тамбовчан с тревожными лицами и букетами в руках войдут под звуки своего первого звонка в школы.
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