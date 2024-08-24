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Новости Тамбова

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В России подсчитали, сколько стоят сборы ребенка в школу

В России подсчитали, сколько стоят сборы ребенка в школу

До завершения школьных каникул осталось чуть больше недели. Уже второго сентября (первое в этом году приходится на воскресенье) тысячи маленьких тамбовчан с тревожными лицами и букетами в руках войдут под звуки своего первого звонка в школы.

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