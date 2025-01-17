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«Что бы сегодня съесть?». PRIMPRESS разбиралось, где и как как приморцы питаются на работе

«Что бы сегодня съесть?». PRIMPRESS разбиралось, где и как как приморцы питаются на работе

Для работающих приморцев одним из актуальных вопросов остается питание во время обеденного перерыва. Наиболее остро он стоит для тех, кто трудится в небольших организациях, где нет ни столовых, ни отдельно выделенных помещений для приема пищи.

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