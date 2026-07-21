Скончался актёр Дмитрий Поднозов

Скончался актер Дмитрий Поднозов, который являлся руководителем театра «Особняк». Ему было 64 года. В последние годы он боролся с онкологическим диагнозом, проявляя мужество и стойкость, несмотря на тяжелое заболевание.
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