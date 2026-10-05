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Новейший экран Samsung 2К 165 Гц, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. iQOO 16 продается вдвое хуже iQOO 15

Новейший экран Samsung 2К 165 Гц, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. iQOO 16 продается вдвое хуже iQOO 15

Но сравнялся с результатом iQOO 13 Продажи iQOO 16 за первые четыре дня после выхода составили около 50% от показателя iQOO 15 за такой же период и примерно соответствуют результату iQOO 13.

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