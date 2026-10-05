Новейший экран Samsung 2К 165 Гц, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. iQOO 16 продается вдвое хуже iQOO 15

Но сравнялся с результатом iQOO 13 Продажи iQOO 16 за первые четыре дня после выхода составили около 50% от показателя iQOO 15 за такой же период и примерно соответствуют результату iQOO 13.
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