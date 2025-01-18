Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Контрактная армия, вр и штат мо рф не смогли обеспечить защиту страны от вторжения явного врага. Население РФ никак н...Минобороны впервы...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Фонд Кудрина?Ольгу Галактионов...
  • Wladivir Kritski
    Герой русской весны в колонии ...  Бред ! Такие люди нужны на фронте .Администрация кол...

Минобороны России сообщило об ударе по украинскому КБ «Луч»

Минобороны России сообщило об ударе по украинскому КБ «Луч»

Российские Вооруженные силы утром 18 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области, сообщили в Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх