Минобороны России сообщило об ударе по украинскому КБ «Луч»

Российские Вооруженные силы утром 18 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области, сообщили в Минобороны.