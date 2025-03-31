В Европарламенте потребовали повысить таможенные пошлины на ряд товаров из РФ

Член Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с требованием об усилении таможенных пошлин на российские товары, включая удобрения и рыбную продукцию, с текстом обращения ознакомилось интернет-издание "Лента.