В Бельгии за шпионаж арестовали стажерку штаба НАТО

Гражданку Канады китайского происхождения арестовали в Бельгии по подозрению в шпионаже. Женщина работала в штаб-квартире НАТО, которая курирует все операции Альянса в 32 странах, детали операции раскрыло Reuters.
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