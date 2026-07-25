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В Бельгии за шпионаж арестовали стажерку штаба НАТО

В Бельгии за шпионаж арестовали стажерку штаба НАТО

Гражданку Канады китайского происхождения арестовали в Бельгии по подозрению в шпионаже. Женщина работала в штаб-квартире НАТО, которая курирует все операции Альянса в 32 странах, детали операции раскрыло Reuters.

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