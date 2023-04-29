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Флери во 2-й раз за карьеру завершил плей-офф без побед. Он 8-й игрок в истории НХЛ, выходивший на лед в кубковых матчах 17 лет подряд

Вратарь «Миннесоты» сыграл 2 матча в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (2-4).  Он полностью провел второй матч и пропустил 7 шайб.

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