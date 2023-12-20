Сапер «Саныч» рассказал, какие минные ловушки оставляют боевики ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры работы инженерно-саперного подразделения «Южной» группировки войск по созданию проходов в зданиях, обеспечивающих скрытное передвижение штурмовых групп ВС РФ на Артемовском направлении.
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