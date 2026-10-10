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Осенью подготовил компост, но весной он не созрел: чего не хватило куче перед холодами

Осенью подготовил компост, но весной он не созрел: чего не хватило куче перед холодами

Чтобы осенняя органика в компосте полностью перепрела к весне и не приобрела отвратительный запах, в нее добавляют настой перебродившей травы.

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