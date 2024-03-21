WADA: «Расследования по базе LIMS все еще продолжаются, мы предоставим более подробную информацию, когда они будут завершены»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено предоставить более подробную информацию о российских спортсменах, дисквалифицированных на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории, только после окончания расследования.
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