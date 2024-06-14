Куриные сердечки в корейском стиле

Основные ингредиенты: сердечки куриные – 200 граммов; лук репчатый – 100 граммов; вино шаосинское – 2 столовые ложки; перец чёрный молотый – по вкусу; лук зелёный – 2–3 пера; кунжут обжаренный – 1 чайная ложка; рис – 1 стакан (чашка).
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