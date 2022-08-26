В Омской области сотрудники полиции вместе с ветеранами органов внутренних дел побывали в гостях у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

25 августа сотрудники областного УМВД и члены Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Омской области посетили подшевный «Дом детства на Кордной».
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