Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...
  • Evgenija Palette
    Вот, вот... САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР И ТАНКОВЫХ БИАТЛОНОВ!.... ( Для этой сволочи, Луки, который "мы будем з...В Белоруссии кома...

В Омской области сотрудники полиции вместе с ветеранами органов внутренних дел побывали в гостях у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

25 августа сотрудники областного УМВД и члены Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Омской области посетили подшевный «Дом детства на Кордной».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх