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Татар-информ

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Артига проиграл на глазах Минниханова: как «Рубин» не справился дома с «Динамо»

Артига проиграл на глазах Минниханова: как «Рубин» не справился дома с «Динамо»

Российский футбольный чемпионат наконец-то вернулся после длинной паузы на сборные. Десятый тур закрывался в Казани – «Рубин» на своем поле принимал московское «Динамо».

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