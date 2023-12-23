Пассажира рейса Екатеринбург-Благовещенск приняли за покойника и экстренно посадили самолет

Воздушному судну пришлось приземлиться в Сургуте.Одного из пассажиров рейса Екатеринбург – Благовещенск, который выполняла компания «Уральские авиалинии» приняли за покойника и экстренно посадили самолет в Сургуте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии