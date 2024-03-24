В TourProm рассказали, как турист отомстил карманникам лошадиными экскрементами

Сетевое издание TourProm рассказало, как один из туристов в Мадриде отомстил ворам-карманникам. Он принял решение соблазнить злоумышленников, оставив сумку, набитую лошадиными экскрементами и полицейским устройством слежения, без присмотра.
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