Рособрнадзор хочет обязать блогеров лицензировать свои онлайн-курсы из-за жалоб

Рособрнадзор планирует обязать блогеров лицензировать свои онлайн-курсы. Пишет Комсомольская Правда. Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан на индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров), осуществляющих образовательную деятельность.
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