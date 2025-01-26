Нечего скрывать: мама Тимати прокомментировала женитьбу сына на Вале Ивановой

Симона Юнусова ответила на злободневный вопрос поклонниц своего знаменитого сына. Тимати с мамой соцсетиЛичная жизнь Тимати, разменявшего пятый десяток, но так и не о объявившего официально о создании семьи, продолжает волновать его поклонниц.