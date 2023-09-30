НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

7 подписчиков

Васильев назвал пустой болтовней решения УЕФА и Международного паралимпийского комитета

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что решение УЕФА о возвращении российских юниорских сборных (до 17 лет) на международную арену и решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян до Паралимпийских игр-2024 в нейтральном статусе нельзя воспринимать серьезно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх