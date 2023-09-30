Васильев назвал пустой болтовней решения УЕФА и Международного паралимпийского комитета

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что решение УЕФА о возвращении российских юниорских сборных (до 17 лет) на международную арену и решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян до Паралимпийских игр-2024 в нейтральном статусе нельзя воспринимать серьезно.