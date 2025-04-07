The Sun в ужасе: «любимые самолеты Путина» будут представлять Британию

Британские СМИ пишут о том, что для пилотажной группы королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Red Arrows пришло время избавляться от устаревших самолетов, на которых они принимают участие в различных авиационных шоу.
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