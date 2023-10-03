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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Фергюсон: «Как только разберусь с Пимблеттом, отправлюсь на охоту за Конором»

«Ничего не имею против Пимблетта. Думаю, что Патрик – отличный парень. Большой, умеет работать в стойке, хорош в партере.

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