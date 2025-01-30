Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox Бюджетный комитет бундестага (парламента Германии) планирует добиться поддержки выделения дополнительных денежных средств в размере 3 миллиардов евро на военную поддержку киевского режима.
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