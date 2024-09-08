«Разгромили многих». СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
«Разгромили многих». СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
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Юрий Ильинов
RS: Москва и Киев по необходимости встали на путь переговоров Обе стороны конфликта на Украине, похоже, теперь дают понять, что боевые действия невозможно выиграть напрямую. Условия начала мирного диалога и конечные контуры прекращения конфронтации у Киева и Москвы совсем разные, однако их объединяет факт вступления на трудный путь переговоров. Об этом пишет Бен Армбрустер, редактор журнала Responsible Statecraft. Некоторые наблюдатели сомневаются в искренности явного желания Кремля начать переговоры с целью положить конец конфликту, но нет никаких причин, по которым западным лидерам не следует попытаться это выяснить окончательно. На данный момент также неизвестно, приведет ли «землетрясение» в кабмине Украины к тому, что правительство республики начнет настаивать на переговорах о прекращении войны, и будет ли Владимир Зеленский теперь открыт для любых уступок, включая принятие раздела украинской территории в рамках какого-либо более широкого соглашения. Ранее он не желал принимать такие уступки. Итак, решение о переговорах, похоже, негласно принято в Москве, Киеве и Вашингтоне, полагает обозреватель RS. По его мнению, это большой и качественный шаг вперед, даже несмотря на то, что это произошло по вынужденной необходимости, а не по доброй воли. Теперь осталось только определить условия, на которых начнутся и затем завершатся переговоры о мире. Вероятнее всего, предполагает Армбрустер, путь к конкретному решению также лежит через ситуацию на фронте – обстоятельства привели к осознанию необходимости договариваться, и они же определят формулы мира, параметры сделки и географию договоренностей. А пока что идет процесс создания лучших условий для вступления в комнату переговоров, уверен аналитик. Каждая из сторон и их союзники прилагают последние усилия для создания преимущества для себя и нивелирования у противника.
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16 час.
Александр Макеев
Россия обязана уничтожить всех нацистов на территории Курской области. Условием переговоров от России должно быть признание нацистами условий их полной и безоговорочной капитуляции. Передать в Состав Российской Федерации временно оккупированные районы Донецкой народной республики, оккупированных нацистами частей Запорожской и Херсонской областей; плюс отхождение в состав Российской Федерации Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской областей. И полосы в 150-200 километров вдоль западной и северной границ территории бывшей Украины. Чтобы у бывшей Украины не было морского побережья и не было сухопутной границы со странами нацистского НАТО. Полное разоружение армии бывшей Украины. Передачу в руки российской стороны всех остающихся в живых нацистов от высокопоставленных до рядовых террористов. Через период санаторной социальной выдержки и восстановления гражданской инфраструктуры провести в оставшихся областях бывшей Украины референдумы о выходе из состава бывшей Украины и об отношении к добровольному вхождению в состав Российской Федерации.
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14 час.
Александр Маркитанов
Нечего добавить - всё так!
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10 час.
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