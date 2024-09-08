«Разгромили многих». СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

Юрий Ильинов

RS: Москва и Киев по необходимости встали на путь переговоров Обе стороны конфликта на Украине, похоже, теперь дают понять, что боевые действия невозможно выиграть напрямую. Условия начала мирного диалога и конечные контуры прекращения конфронтации у Киева и Москвы совсем разные, однако их объединяет факт вступления на трудный путь переговоров. Об этом пишет Бен Армбрустер, редактор журнала Responsible Statecraft. Некоторые наблюдатели сомневаются в искренности явного желания Кремля начать переговоры с целью положить конец конфликту, но нет никаких причин, по которым западным лидерам не следует попытаться это выяснить окончательно. На данный момент также неизвестно, приведет ли «землетрясение» в кабмине Украины к тому, что правительство республики начнет настаивать на переговорах о прекращении войны, и будет ли Владимир Зеленский теперь открыт для любых уступок, включая принятие раздела украинской территории в рамках какого-либо более широкого соглашения. Ранее он не желал принимать такие уступки. Итак, решение о переговорах, похоже, негласно принято в Москве, Киеве и Вашингтоне, полагает обозреватель RS. По его мнению, это большой и качественный шаг вперед, даже несмотря на то, что это произошло по вынужденной необходимости, а не по доброй воли. Теперь осталось только определить условия, на которых начнутся и затем завершатся переговоры о мире. Вероятнее всего, предполагает Армбрустер, путь к конкретному решению также лежит через ситуацию на фронте – обстоятельства привели к осознанию необходимости договариваться, и они же определят формулы мира, параметры сделки и географию договоренностей. А пока что идет процесс создания лучших условий для вступления в комнату переговоров, уверен аналитик. Каждая из сторон и их союзники прилагают последние усилия для создания преимущества для себя и нивелирования у противника.