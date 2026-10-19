📌Рекомендую Буквица - сервис сверхточной и быстрой транскрибации аудио в текст при помощи нейросетей Чтобы превратить аудио в текст, нужно отправить файл прямо в чат, прислать ссылку на видео с YouTube, VK Видео, RuTube, TikTok или Instagram, либо ссылку на файл в Google Диске или Яндекс Диске.