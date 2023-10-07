Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах

Внести проект и принять соответствующий закон, это две большие разницы. Вот когда (если) примут, тогда и будем радоваться.

александр перминов

Одно не понятно на х..... завели этих чертей.Вот как наши соседи Беларусь и раньше Украина была то им был срок находиться 1 месяц и по новой бери справку. А сейчас этим нелегалам еще и гражданина России дают ВЫВОД: