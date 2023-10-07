Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах

Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах

Мы уже давно говорим о том, что рынок нужно переориентировать на внутренний трудовой резерв. Напомним, что ранее Общество "Царьград" уже обсуждало подобную инициативу с депутатским корпусом.

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Комментарии
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Наталия
Внести проект и принять соответствующий  закон, это две большие разницы. Вот когда (если) примут, тогда и будем радоваться.
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1 д.
александр перминов
Одно не понятно на х..... завели этих чертей.Вот как наши соседи Беларусь и раньше Украина была то им был срок находиться 1 месяц и по новой бери справку. А сейчас этим нелегалам еще и гражданина России дают ВЫВОД:
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1 д.
Александр _
Путин уде принимал Указ о запрете работать продавцами на рынке не местного населения, долго он продержался?
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1 д.

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