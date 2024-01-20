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Путин: РФ поддерживает Движение неприсоединения в защите равенства государств

Путин: РФ поддерживает Движение неприсоединения в защите равенства государств

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 19-ой встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения и подчеркнул, что РФ поддерживает участников организации в усилиях по защите принципов равенства всех государств.

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