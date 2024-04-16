Хит "Алисы" "Умереть молодым" вошел в новый альбом Саграды

Легендарная песня 90-х "Умереть молодым" группы "Алиса" получила новое звучание. Рэпер Саграда выпустил свою интерпретацию произведения совместно с Константином Кинчевым, в которой соединились отечественный рок и рэп.
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